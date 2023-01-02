رئيس جامعة حلوان الأهلية: جار زيادة عدد البرامج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية، جرى وفق الحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية، إذ أنشئت في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع في توفير فرص التعليم أمام الطلاب، وبدأت الدراسة بها في الأول من اكتوبر 2022.

وأضاف أن جامعة حلوان الأهلية، بدأت في عام 2022 كجامعة وليدة، ومن المنتظر أن يجرى زيادة عدد البرامج الدراسية بها خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام واسع من القيادات لتحقيق النجاح لهذه الجامعة الجديدة، وتلبية متطلبات الطلاب واحتياجاتهم خلال فترة دراستهم.

وتعد جامعة حلوان الأهلية غير هادفة للربح أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية.

وتسعى الجامعة لتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالابحاث العلمية التطبيقية، لتعظيم الشركة الفاعلة محليا ودوليا فى إنتاج ونشـر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الاقليمى والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.

وجاءت مرحلة تسجيل الطلاب والتي شهدت إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة للتسجيل لجامعة حلوان الأهلية، وقد استقبلت الجامعة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسي فى عين حلوان للإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم، بجانب استقبال طلاب الشهادات المعادلة، كما قامت الجامعة بتخصيص رابط على قناة التليجرام للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك تخصيص روابط للتواصل مع طلاب بالكليات المختلفة.