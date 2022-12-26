جامعة حلوان تنظم العديد من الفعاليات بشأن مكافحة الفساد  

نظمت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة والمعارض لتفعيل مبادرة GRACE، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإشراف الدكتورة حنان كمال، مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، منسق المبادرة.

تفعيل مبادرة GRACE الخاصة بتعليم وتمكين الشباب

ونظمت الجامعة احتفالية مكافحة الفساد، وهو الحدث الذي اعتادت عليه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014 بمرحلتيها الأولى والثانية، واستعدادًا وإيذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 : 2030.

كما فعلت جامعة حلوان مبادرة GRACE الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، وهي التي أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية المصرية، والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد، ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.

إقامة ماراثون لكل الكليات

وجرى الإعلان عن عدد من المسابقات الفنية والثقافية، وإقامة ماراثون لكل الكليات؛ إذ جرى التنظيم مع الكليات والمراكز والإدارات المختصة، وعقب المارثون الرياضي تم تكريم الفائزين بالمارثون بحضور معالي وزير الشباب والرياضة.

هذا بالإضافة إلى عقد لجنة مكافحة الفساد جامعة حلوان ويبينارات لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأخرى عن ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك وبينارات عن مدونة السلوك الوظيفي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لإداري الكليات وإدارات الجامعة، وقد تم عقد وبينار ميثاق أخلاقيات المهنة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحضور 232 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من اغلب كليات الجامعة، ووبينار مدونة السلوك الوظيفي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور 140 إداري من مختلف ادارات وكليات الجامعة.

21 ندوة عن الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي

وعقدت 21 ندوة عن الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي بكليات الجامعة كافة، وكذلك تم تحكيم أعمال مسابقات النشاط الثقافي والفني، واختيار الفائزين بكل كليات الجامعة.

ولم تتوقف الأنشطة عند ذلك فقط؛ إذ جرى افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة في مجمع الفنون والثقافة «لا للفساد»، والملتقى الثقافي الفني بمجمع الفنون والثقافة وتم تقديم عرض عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية، والاستراتيجية الوطنية، التعريف بمبادرة جريس GRACE، كما عقدت محاضرة عن الاداء المؤسسي والوقاية من الفساد للواء ممدوح زيدان.

كذلك تم علي هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تقديم عرض أداء حركي لطالبات كلية التربية الرياضية بنات، فقرة آداء الشعر، وتقديم فقرة عن أعمال مصورة من طلاب الكليات للتوعية بخطورة الفساد، كما قدم طلاب كلية التربية فقرة أداء مسرحي عن مظاهر الفساد في المجتمع.