رئيس جامعة حلوان: نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المعمل المركزي 80%

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مشروع إنشاء البنية التحتية للمعمل المركزي بمجمع الإبداع، ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة، وفقًا للجدول الزمني المقرر، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمجمع.

وقال رئيس الجامعة، إن مشروع إنشاء البنية التحتية للمعمل المركزي بمجمع الإبداع، من المشروعات المهمة، حيث يجري حاليا الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروع، والتجهيز والإعداد لاحتياجات المعامل، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن، إلى نحو 80% من إجمالي الأعمال الجارية، ويتكون المشروع من 3 معامل، وهي NMR - PCR - SFM بالإضافة إلى صالة استقبال وغرفة تدريب وغرف إدارية.

تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية

وقال رئيس الجامعة، إن سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، تهدف لافتتاح المعمل، من أجل تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعة والرقي بمخرجاتها، وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة، بالاضافة إلى دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة، بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة، ودعم تنفيذ خطط الجامعة، وتبني فكر المجموعات البحثية البينية محليًا وإقليميًا ودوليا، وتسهيل تواصل المراكز البحثية، والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات.

بناء شراكات وثيقة مع شركات الدواء

وأوضح أن متابعة أعمال التطوير يأتي في إطار خطة الجامعة للانتهاء من مشاريع التطوير القائمة، وسرعة الإنجاز حيث من المنتظر أن يتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز الخاصة به.

وفي سياق متصل، وجه باستثمار مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي بكلية الصيدلة لخدمة صناعة الدواء، والعمل بجد نحو بناء شراكات وثيقة مع شركات الدواء في مصر، حتى يمكن للصناعة المصرية الاستفادة من وجود هذا الصرح العلمي داخل مصر.