مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد والإعادة على قناة DMC

بدء عرض مسلسل وبينا معاد من بطولة الفنانة شيرين رضا على قناة DMC، في إطار حرص شبكة قنوات DMC على بث عددٍ كبير من الأعمال الدرامية الجديدة الحصرية خارج سباق شهر رمضان، لذا تجذب هذه الأعمال ملايين المشاهدين من مصر والدول العربية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد والاعادة

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، بدءًا من الليلة في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة، والإعادة في تمام 11 مساءً على قناة dmc drama، وهو مسلسل اجتماعي، يرصد المشكلات الاجتماعية اليومية داخل الأسر المصرية، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

تردد القناة

تردد قناة DMC:

تردد 12092، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما:

التردد: 11449، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل وبينا معاد

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم مدحت صالح، بسمة، شرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.