بدء من الليلة.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» على شبكة قنوات DMC

تستعد الليلة شبكة DMC، لبث أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد»، وهو يأتي في إطار سلسلة المسلسلات الاجتماعية التي تجمع جميع أفراد الاسرة، والتي تحرص شبكة DMC في بثها خلال السنوات الأخيرة، والتي حققت نجاحات كبيرة خاصة منذ النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الاجتماعي «أبو العروسة» بجميع أجزائه الذي عرض على الشبكة حصريا.

يأتي ذلك في إطار حرص شبكة قنوات DMC، على بث عددٍ كبير من الأعمال الدرامية الجديدة الحصرية خارج سباق شهر رمضان، لذا تجذب هذه الأعمال ملايين المشاهدين من مصر والدول العربية.

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، بدءًا من الليلة في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة، والإعادة في تمام 11 مساءً على قناة dmc drama، وهو مسلسل اجتماعي، يرصد المشكلات الاجتماعية اليومية داخل الاسر المصرية ، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

وهو نت بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم مدحت صالح، بسمة، شرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تاليف واخراج هاني كمال.

تردد قناة DMC

تردد 12092، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، الاستقطاب: أفقي.