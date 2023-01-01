الكاتب الصحفي يسري الفخراني يعلن عرض مسلسل «وبينا ميعاد» اليوم

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض مسلسل «وبينا ميعاد» اليوم، على شاشة قناة «Dmc».

وقال الفخراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم إن شاء الله الحلقة الأولى من وبينا ميعاد، مسلسل اجتماعي كوميدي شاهدوه على dmc وwatch it الساعة 8، وعلى dmc drama الساعة 11، نجوم كبار مع 11 وجها جديدا من المواهب المصرية الجميلة».

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد»، تدور أحداثه حول عائلتين هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف يتعامل الطرفان مع المشكلات التي حولهما.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من النجوم؛ أبرزهم مدحت صالح، شيرين رضا، صبري فواز، نادية رشاد، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، خالد نور، وهو من تاليف وإخراج هاني كمال.