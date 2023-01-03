7 خطوات لتغيير محل الإقامة في رخصة القيادة.. اعرف المطلوب

يتساءل العديد من مالكي السيارات عن الخطوات المطلوبة في حالة تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة، حتى تكون أوضاعهم صحيحة، ولا يكون هناك أي مشكلة قانونية أو غرامات تقع عليهم.

وتقدم الإدارة العامة لنظم معلومات المرور الخطوات المتطلوبة في حالة تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة، والتي جاءت كالآتي:

- عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة والملفات والسجلات.

- يكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز 30 يوما من اليوم التالي للتغيير.

- تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة.

- عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم في دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- يكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم اللائحة.

- إرفاق شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون.

- بعد إتمام الإجراءات يمنح المتقدم رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة.