قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. «منافذ السلع جبهات لحماية المواطنين»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وأمل صالح على قناة «اكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص منافذ سلع المواد الغذائية، بعنوان «منافذ السلع جبهات لحماية المواطنين»، وخبر أخر بعنوان «حياة كريمة: قافلة طبية و15 ألف كرتونة مواد غذائية في جنوب سيناء».

استحداث المنافذ المتنقلة وجهاز الخدمة الوطنية

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنَّ منافذ السلع أحد العمليات التي تم ابتكارها خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعمليات بيع وتداول السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أنَّ خريطة المجمعات الاستهلاكية عادة متواجدة في كل المحافظات ولكن بالعواصم والمدن الرئيسية، لذلك فإن استحداث المنافذ المتنقلة وجهاز الخدمة الوطنية أحد أهم الأليات المساعدة للحكومة فيما يتعلق بالتوزيع العادل بأسعار عادلة للسلع الغذائية الأساسية في مصر.

أهداف مشروعات «حياة كريمة»

وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة، أكّد «وهبة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في خدمة ودعم المواطنين بكل الحافظات والقرى في مصر، مشيرًا إلى أنَّ كل مشروعات المبادرة تأتي بهدف حماية المواطنين والحفاظ على وضعهم الاجتماعي.