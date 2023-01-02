 «حياة كريمة»: قافلة طبية و15 ألف كرتونة مواد غذائية في جنوب سيناء

مشروعات جديدة، ومبادرات، وقوافل علاجية، ومواد غذائية، تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قطار لا يتوقف هدفه توفير الحياة الكريمة للمصريين.

فى محافظة جنوب سيناء، أكد الدكتور جبريل فتيح، منسق عام المبادرة بالمحافظة، أن قطار «حياة كريمة» وصل منذ انطلاق المبادرة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستهدفت سكان الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن والأسر غير القادرة، حيث شملت القوافل الطبية التى قدمت العلاج والتحاليل بالمجان، ومساعدات غذائية، بالإضافة إلى معاش حياة كريمة ومبادرة راجعين نتعلم.

وقال المنسق العام إنه جرى عمل بروتوكول مع وزارة الصحة بشأن القوافل الطبية، حيث جرى عمل قوافل طبية لزيارة الوديان والتجمعات البدوية والمدن لسد العجز فى الأطباء وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، موضحاً أن القوافل الطبية التى جرى تنظيمها فى محافظة جنوب سيناء منذ الإعلان عن المبادرة بلغت 70 قافلة شملت كل المدن بالمحافظة والوديان التابعة لها، وجرى توقيع الكشف على نحو 20 ألف مواطن وتم تحويل 450 حالة للمستشفيات الحكومية وهى تحتاج إلى تدخل جراحى.

«يدوم الفرح وأنت الحياة» لتوفير الأجهزة المنزلية للمقبلين على الزواج

وأكد «جبريل» قيام المؤسسة بتقديم مساعدات غذائية لمواطنى محافظة جنوب سيناء تحت شعار «وصل الخير 1، 2، 3» بإجمالى 15 ألف كرتونة تشمل سلعاً ومواد غذائية، وأن هناك مبادرة لفحص المصانع المتعثرة فى جنوب سيناء وعددها 10 مصانع والمنطقة الصناعية فى أبوزنيمة، تمهيداً لمساعدتها وإعادة تشغيلها، وجرى تنفيذ مبادرة «راجعين نتعلم» وهى تهدف إلى دفع المصروفات لغير القادرين وتوفير المستلزمات المدرسية للأيتام وغير القادرين. وأوضح أنه جرى تدبير معاش حياة كريمة لعدد 30 حالة وجارٍ حصر كل الحالات الإنسانية، ونوه بأن «حياة كريمة» بصدد إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «يدوم الفرح وأنت الحياة» خلال الشهور القادمة لتوفير الأجهزة المنزلية للمقبلين على الزواج من غير القادرين.

محافظ بنى سويف: تنفيذ 30 مشروعاً لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى

وفى محافظ بنى سويف واصل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ الإقليم، متابعاته الميدانية لمستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية خلال زيارته لمجلس قرية «سدس» فى عدد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التى تواجه الأعمال، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، منسق عام المبادرة ببنى سويف. وتفقد المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بالقرية على مساحة 560 متراً، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشتمل على مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومكتب تموين، وشهر عقارى، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، فيما يتم حالياً تأهيل وتدريب العاملين لنقلهم إليه وتشغيله. كما تابع المحافظ سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة، والتى تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، حيث تفقد الموقف التنفيذى لمشروع إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية، ضمن نحو 30 مشروعاً يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا فى القطاع الصحى.

وفى محافظة كفر الشيخ أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، استمرار أعمال إنشاء كوبرى برمبال، الجارى تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذا الكوبرى بنسبة 60%، مشيراً إلى أن العمل مستمر لحين الانتهاء من الكوبرى لتسليمه ودخوله الخدمة للمواطنين، موضحاً أن هناك متابعة يومية ومستمرة من خلال المرور على القطاعات الخدمية، لا سيما مشروعات «حياة كريمة»، وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.