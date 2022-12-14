خصومات 40% على إصدارات «القومي للترجمة» بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة ‎الدكتورة كرمة سامي، تخفيضات 40% على جميع إصداراته، بمناسبة يوم اللغة العربية، بداية من غد الخميس، وحتى الخميس 22 ديسمبر الجاري.

و‎يقدم المركز عددًا كبيرًا من الإصدارات الحديثة، منها «العقل الاجتماعي» من تأليف جين سويلين لافيل، وترجمة أحمد زايد، و«في أثر الملوك والغزاة»، تأليف ليزا كوبر، وترجمة مجدي عبد المجيد خاطر، و«شهود على نهاية عصر»، من تأليف شتيفان جوت، وترجمة أيمن أشرف، و«مشاعر تصنع تاريخًا: تأثير العواطف الجمعية من هتلر إلى أوباما»، تأليف لوك شومبي وإلكه إندرت، وترجمة علا عادل.

ومن بين الإصدارات أيضا، «فضاءات العنف: النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء»، من تحرير يورج بابيروفسكي وجابريلا ميتسلر، ومن ترجمة محمد صفار، و«الڤوري: السوبر مافيا الروسية»، من تأليف مارك جاليوتي، ومن ترجمة هشام ممدوح طه، و«أخناتون: وهم التوحيد»، من تأليف فرانتس ماشيفسكي، ومن ترجمة أيمن أشرف، كما صدرت أيضًا الطبعة الثانية من «تجارة مكة وظهور الإسلام «من تأليف باتريشيا كرون و من تقديم و ترجمة آمال الروبي ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر.‎

ومن سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين «الصوفية و الطقوس و الحداثة في مصر :الأداء اللغوي استراتيجية التأقلم «من تأليف مايكل أّرون فؤيشكوف و من ترجمة السيد جاد، «فهم العلاقات الدولية «من تأليف كريس براون و كريستين إنلي و من ترجمة محمد محمود العشماوي .‎

ومن ترجمة بدر الرفاعي صدرت الطبعة العربية من كتاب «مواجهة الفاشية في ‎مصر :الديكتاتورية مقابل الديمقراطية في الثلاثينات« من من تأليف اسرائيل جرشوني و جيمس جانكوفسكي ،«حضارة مصر القديمة«من تأليف مارك فان دي ميروب و من ترجمة علاء الدين عبد المحسن شاهين و من مراجعة محمد إبراهيم بكر.

«إيزيس أم الآلهة« من تأليف فرانسواز دونون و من ترجمة عبلة عبد الرازق ومن مراجعة خالد غريب،«نظرية المعرفة « من تأليف إرنست سوسا و من ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل و «في دائرة الضوء:مجموعات الاّثار المصرية في متاحف صربيا «من ترجمة علاء شاهين .