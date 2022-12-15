«القومي للترجمة» يخصص معرضا للكتاب المخفض احتفالا بيوم اللغة العربية

احتفالا بيوم اللغة العربية، يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، معرضًا للكتاب المخفض ببهو المركز، اليوم الخميس.

إصدرات بـ20 جنيها في «القومي للترجمة»

ويقدم المركز خلال معرض الكتاب المخفض، مجموعة مميزة من الإصدارات نذكر منها «مصادر الموسيقى العربية»، «ملاحظات نحو تعريف الثقافة»، «الكاتب وعالمه»، «عرب لا نراهم»، «الأرض و التطور البشري»، «التعليم من أجل التنمية»، «العولمة ومناهضوها»، «حركة الاصلاح في التراث الإسلامي».

كما سيتم طرح مجموعة من الاصدرات الأخرى، وهي «دساتير العالم»، «رحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين»، «قصائد مترو نيويورك»، «مختارات من الشعر اليوناني الحديث»، «مادة الحياة»، «ملاحظات نحو تعريف الثقافة»، «أنثروبولوجيا الطعام والجسد»، و «مختارات من الأدب القصصي الألماني العصر الوسيط».

اليوم العالمي للغة العربية

يشار إلى أنّ اليوم العالمي للغة العربية، يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال به في هذا التاريخ، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في العام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في منظمة الأمم المتحدة.