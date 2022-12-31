«القومي للترجمة» يحيي الذكرى الأولى لرحيل جابر عصفور

صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب «دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة»، من تأليف رامان سيلدن، بيتر ويدوسون وبيتر بروكر، ترجمة جابر عصفور وحسام نايل ومن تقديم محمد عناني.

في تقديم للكتاب بقلم الدكتور محمد عناني: يقدم الكتاب إلى القارئ، نبذة موجزة عن أهم ملامح ما يسمى بالنظرية الأدبية الحديثة أو المعاصرة، وإذا شئنا التعميم وإن تضمن قدرًا من التبسيط، قلنا إن النظرية الحديثة نشأت في دراسة اللغة من منظور جديد يتجاوز المناهج التقليدية المستمدة من تراث اللغات الكلاسيكية كاليونانية واللاتينية، بل العربية.

وكانت تنحصر في النحو وفي دلالة الألفاظ، وتقوم هذه المناهج على ما يسمى الرموز اللغوية، أي إحالة كل لفظ إلى ما يرمز إليه في العالم الخارجي، ومن ثم أصبح المدخل شبه الأوحد للدراسة اللغوية، مدى دقة العلاقة بين اللفظ، وما يرمز إليه، ومدى الصواب في الإشارات الحقيقية (أى الحرفية) أو المجازية (أى المستعارة)، والعلاقات المفترضة فيما بينهما استنادًا إلى المنطق الأرسطي، والاصرار على ثبات معان معينة، والابتعاد عن التأويل، وعن التشكيك في ثبات معاني الألفاظ مادية كانت أو مجردة.

ويستطرد الدكتور محمد عناني: «كان سوسير عالم اللغة السويسري أول من طالب بفصل العلاقة بين الألفاظ، وما تحيل إليه خارج اللغة، إذ كان يرى أن لكل لغة نظامًا فكريًا متكاملاً، يمكن استشفافه في أي نص من النصوص، ومن ثم نشأ علم العلامات أو السيمياء أو السيميوطيقا الذي يعني الدراسة المنهجية للنص باعتباره مجموعة من العلامات التي يشرح بعضًا، ما دامت العلامة تجمع بين الدال، والمدلول معًا».

ويختتم عناني تصديره للكتاب: «أخيرًا أرحب بقارئ هذه الطبعة ،التي أبدع ترجمتها جابر عصفور، الرجل العظيم ،الذي وهب حياته للثقافة ،واّمن بأن الترجمة قاطرة التقدم ،وكان له الفضل بعد الله في إنشاء المركز القومي للترجمة وكل كتاب يصدره المركز ذكر باق له».

المؤلفون: رامان سيلدن، أستاذ اللغة الانجليزية بجامعتي لانكستر وبوليتكنيك سندرلاند، له عدد من الاعمال نذكر منها: «النقد والموضوعية»، «ممارسة النظرية وقراءة الأدب»، و«نظرية النقد»، بيتر ويدوسون، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعات ميدلسيكس وبرايتون وجلوستر.

من أهم أعماله (دليل بالجريف للأدب الانجليزي) بيتر بروكر، أستاذ فخري في قسم الثقافة والسينما والإعلام في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، من أحدث أعماله: «معجم النظرية الأدبية والثقافية، روتليدج» مترجم الكتاب.

معلومات عن الدكتور جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور، أكاديمي مصري، وأستاذ النقد الحديث بكلية الاداب بجامعة القاهرة مؤسس المركز القومي للترجمة، وزير ثقافة مصر الأسبق، أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، مدير المركز القومي للترجمة الأسبق، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة سابقا، عمل أستاذا للأدب العربي الحديث في جامعات عربية وأوروبية وأمريكية.

أصدر في مجال النقد الحديث والدراسات الأدبية والدراسات الفكرية أكثر من 50 كتاب من أحدثها: «التنوير والدولة المدنية»، «تحديات الناقد المعاصر»، «الثقافة والحرية» و«معركة الحداثة»، كما أن له عددا كبيرا من الأعمال في الترجمة نذكر منها: «تيارات نقدية محدثة»، «الخيال والأسلوب والحداثة»

نال عدد كبير من الجوائز العلمية والأوسمة نذكر منها: «جائزة النيل في الآداب: مصر 2019»، وسام المكافأة الوطنية بدرجة قائد من ملك المغرب 2010، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2009، جائزة العويس الثقافية في حقل الدراسات الأدبية والنقدية 1997، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس 1995 المترجم حسام نايل، أكاديمي ومترجم مصري، أستاذ مساعد النظرية الأدبية والنقد الحديث بالمعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون بالقاهرة.

له عدد كبير من الأعمال في النظرية الأدبية والنقد الحديث، نذكر منها: «دروس التفكيك.. الإنسان والعدمية في الأدب المعاصر»، «التصوف والتفكيك.. درس مقارن بين ابن عربي و دريدا»، و«ضد التفكيك»، من أهم الجوائز التي حصل عليها: «جائزة رفاعة الطهطاوي»، «جائزة اتحاد الكتاب»، «جائزة الدولة التشجيعية» و«جائزة الشارقة للإبداع العربي».