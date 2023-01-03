مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 15 رحلة طيران قادمة من مطارات 9 دول أوربية، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وإنهاء إجراءات التفتيش بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم الثلاثاء 15 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمة من مطارات 9 دول أوربية، هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا وهولندا والنمسا ولوكسمبرج والمجر، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي، إلى انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم، تزامنا مع إجازة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وتوافد آلاف السائحين الأجانب على متن عشرات رحلات الطيران يوميا، لقضاء احتفالات بشواطئ مرسى علم.

احتفال عيد الميلاد المجيد

وأضاف الخبير السياحي في البحر الأحمر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية أعدت احتفالات خاصة لرأس السنة، بمشاركة آلاف السائحين والذين شاركو بمختلف جنسياتهم، لافتا إلى استعدادت الفنادق لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد.