أستاذ صدر: مناعة لقاح الإنفلونزا تبدأ بعد أسبوعين.. و«كورونا» ضعيف حاليا

قال الدكتور محمود عبد المجيد، أستاذ الحساسية والصدر، إن هناك أنواعا كثيرة ومختلفة من الفيروسات التي تُصيب الإنسان في الشتاء، لكن المواطنون يصنفون تلك الفيروسات تحت بند «البرد»، مشيرًا إلى أن التحور مشكلة أساسية لكل الفيروسات سنويًا، لذلك ينصح بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، لأنه يتغير باستمرار.

مناعة اللقاح تبدأ بعد أسبوعين

أضاف «عبد المجيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن منظمة الصحة العالمية تأخذ عينات من الفيروسات المنتشرة على مستوى العالم بشكل سنوي، لتنتج لقاح خاص بتلك الفيروسات، لافتًا إلى أن مناعة اللقاح تبدأ بعد أسبوعين من تلقيه.

ووجه نصحية لأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة ومرضى الحساسية والأورام، إلى جانب الأطفال وكبار السن وغيرهم، بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا سنويًا في شهر 10 باعتباره بداية الموسم، إلى جانب لقاحات كورونا، موضحا أنه يمكن أخذ اللقاح في أي وقت آخر غير ذلك الشهر.

متحور «يوم القيامة» اسم على غير مسمى

أشار أستاذ الحساسية والصدر، إلى أن فيروس كورونا المتواجد حاليا ليس شديدًا، متابعا أن متحور «يوم القيامة» اسم على غير مسمى، إذ أنه أحدث ذعر بين المواطنين، رغم أنه لا يشكل خطورة، مضيفًا أن روشتة الوقاية والعلاج لأدوار البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوي وغيره، واحدة تقريبًا، ولا يوجد اختلاف كبير بينهم.