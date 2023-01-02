وزير التعليم يكشف طريقة تصحيح أسئلة الثانوية العامة: كل جزء من الإجابة بدرجة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكداً أنها ستكون بعيدة عن أي تدخل بشري، كما ستتوزع الدرجات على الإجابة، ما يعني أن الطالب سيحصل على درجة عن كل جزء من الإجابة.

وخلال اجتماعه مع خبراء المركز القومي للامتحانات ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلف، اليوم الاثنين، قال حجازي، إنه سيتم إجراء مسح ضوئي لورقة إجابة الطلاب، كما سيتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من المصححين، لضمان دقة التصحيح، على أن تحال إلى مصحح ثالث، في حال وجود اختلاف بينهما لأكثر من نصف درجة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.