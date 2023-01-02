كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. تقيس القدرات العقلية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023، ونظام الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية وآلية تصحيح الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد ونماذج الإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال خلال اجتماعه مع خبراء المركز القومي للامتحانات، وجود إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة، ومكافحة الغش في اللجان، مؤكداً إحالة أي جريمة تتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم، تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل وآلية التصحيح ومواصفات الأسئلة، كالتالي:

- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book».

- تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة، ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

- بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة الخاصة بالمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال.

- امتحانات الثانوية العامة تقيس الأسئلة القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

امتحانات الثانوية العامة قصيرة وواضحة

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تكون مقسمة 30%؜ للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.

- الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، قصيرة ومحددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة.

- مراعاة تناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة والمراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا

- إتاحة نموذج استرشادي كامل لامتحان الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي، يحاكي امتحان آخر العام وإتاحة نموذج الإجابة.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة.

- إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومي للامتحانات.