حصاد التنمية المحلية 2022 في ملف المخلفات.. استثمارات بتكلفة 1.72 مليار جنيه

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة باشرت مهامها في ملف المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري لجميع المحافظات وتحسين مستوى النظافة، لافتا إلى استكمال متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات عبر الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات.

1.72 مليار جنيه.. إجمالي استثمارات تطوير منظومة المخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي الاستثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية بلغت 1.72 مليار جنيه، واستعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تمت من قبل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة وعلى رأسها التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والإنتاج الحربي، حيث تم تسليم المدفن الصحي الآمن بالكيلو 5 بمحافظة السويس بتكلفة 35 مليون جنيه.

معدات النظافة

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان صحفي، أنه تم تسليم معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات لمحافظة أسوان بتكلفة 15.5 مليون جنيه، وتسليم المحافظات 8 لودار سعة 1.3 م3 للمساهمة في رفع عمليات الجمع والنقل والانتهاء من إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بتكلفة 162 مليون جنيه.

وأكد توقيع عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية وبشراكة مع وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، ويتضمن العقد تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة بينها 2 بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة عن التعاقد مع شركة «إنفيرون أدابت»، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة القاهرة، بتكلفة سنوية 45 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه من المقرر تسليم المدفن الصحي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 21 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الخطارة بمحافظة الشرقية بتكلفة 10 مليون جنيه، ومصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل محافظة المنيا بتكلفة 90 مليون جنيه، ورفع كفاءة خطي تدوير المخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بتكلفة 35 مليون جنيه.

المدفن الصحي بمدينة كفر داودد

ونوه إلى التسليم النهائي للمشروعات، بينها المدفن الصحي بمدينة كفر داودد بمحافظة المنوفية بتكلفة 35 مليون جنيه والمدافن الصحية بمدن «الداخلة – الخارجة – الفرافرة»، بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 96 مليون جنيه والمدافن الصحية بمدن «سنور – سمسطا»، بمحافظة بني سويف بتكلفة 41 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بتكلفة 42.3 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه.

مناقشة الدراسات المقترحة من هيئات النظافة

وحول التنسيقات التي تمت خلال الفترة الماضية، أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة شاركت في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة إعادة الهيكل المؤسسي ومناقشة الدراسة المُقترحة من هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وكذا موقف الشركات العاملة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

وتطرق إلى أن وفد من الوزارة زار المقر الرئيسي لشركة إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات المسئولة عن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والميادين بأحياء المنطقة الشرقية بمنطقة النزهة، وتفقد معدات الشركة من سيارات ولوادر وورشة الصيانة بجراج النزهة ثم المرور على غرف استقبال الشكاوى والوقوف على مدى تعامل الشركة مع المواطنين وسرعة الاستجابة.