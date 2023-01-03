كثافات مرورية بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الحالة المرورية، اليوم، الثلاثاء، وفي كوبري أكتوبر، فإنَّ هناك كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة حتى رمسيس، بعد ذلك، سيكون هناك سيولة حتى نزلة غمرة، وستستمر حتى نهاية كوبري أكتوبر.

كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين توجد بعض الكثافات الناتجة عن التحويلات

وفي شارع رمسيس، فإن هناك كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع وستستمر معنا حتى طريق النصر، أما عند كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، فإننا سنجد بعض الكثافات الناتجة عن التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي.

سيولة مرورية مستمرة حتى نصل إلى الزاوية الحمراء

وفي الاتجاه الآخر من ميدان لبنان، سنجد سيولة مرورية، وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى نصل إلى الزاوية الحمراء، وسنجد بعض الكثافات في الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

سيولة مرورية مستمرة حتى نصل إلى الزاوية الحمراء

وفي أعلى الأوتستراد سنجد سيولة مرورية نسبية ستقل للقادم من حلوان والمعادي والمقطم، أما مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم فإنه سيكون مغلقا بسبب الأعمال الإنشائية.