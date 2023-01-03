«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية بسبب المنخفض الجوي (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه خلال هذا اليوم سنشهد بعض التقلبات الجوية وأهمها سقوط الأمطار، نتيجة التأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما سيؤثر على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية ستتكون على أغلب المناطق الشمالية للبلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية ستتكون على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون معها فرص لسقوط الأمطار، وكميات الأمطار ستكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الأمطار والسحب ستكون رعدية أي مصاحبة لضربات البرق والرعد

وتابعت أنَّ الأمطار والسحب ستكون رعدية أي مصاحبة لضربات البرق والرعد، والسواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، مبينة أنَّ الأمطار ستمتد خفيفة قد تكون متوسطة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من سيناء ومدن القناة وقد تمتد الأمطار خلال فترات المساء أيضا لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأمطار هناك قد تكون خفيفة ورعدية أيضًا.