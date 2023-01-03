الأرصاد الجوية: أمطار رعدية على السواحل تصل للقاهرة ومدن القناة مساء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، خاصة محافظتى مطروح والإسكندرية والمدن المحيطة بهما، يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة، تمتد مع تقدم الوقت إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم ستمتد إلى عدة مناطق ومحافظات من شمال البلاد، مرورا بمصر الوسطى وحتى شمال الصعيد، ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون رعدية أحيانا أثناء سقوط المطر على المناطق كافة السالف ذكرها، وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-1-2023 على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17