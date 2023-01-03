«الأرصاد» تطالب السائقين بالحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار والشبورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجب على السائقين عدم التعجيل والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية نظرا لكثافة الشبورة، كما حذرت الأرصاد أيضا السائقين في المناطق والمدن الممطرة اليوم بالقيادة بهدوء لتجنب وقوع الحوادث بسبب الأمطار الشديدة اليوم على كل من محافظات الإسكندرية، العلمين، مطروح، السلوم، سيدي عبد الرحمن، إذ أن الأمطار ستكون بين رعدية ومتفاوتة الشدة.

موجة الأمطار ستمتد مع تقدم ساعات النهار

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن موجة الأمطار ستمتد مع تقدم ساعات النهار إلى شمال الصعيد، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، في حين ستكون بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشرقية للبلاد وجنوب الوجه البحري.

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