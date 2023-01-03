طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في محو أمية حوالي 3 آلاف مواطن

نجح طلاب جامعة الإسكندرية، في محو أمية 2851 مواطناً ومواطنة بدورة أكتوبر 2022، طبقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية، ضمن دور الجامعة في نشر التعليم بالمحافظة.

وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في بيان اليوم بما قدمه الطلاب، واصفاً ذلك بـ«الإنجاز المهم».

دور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع

وأكد قنصوة على حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ضمنها التصدي لأخطار الأمية، وأشار إلى أن الجامعة أنشأت مركز جامعة الإسكندرية للقضاء على الأمية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم هذا المشروع القومي على مستوى الجامعة.

عميد تربية الإسكندرية: الإنجاز تتويج لجهود العاملين بمشروع محو الأمية

من جهته أشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، ان هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهًا خالص الشكر لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح الجامعة في الوصول إلى هذه الإنجاز.