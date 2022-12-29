جامعة الإسكندرية تكرم المشاركين في إنشاء مركز التصنيع الرقمي

كرّم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، الدكتور محمد مكي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، تقديراً لدوره في إنشاء مركز التصنيع الرقمي التابع لمركز المحركات بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد «قنصوة»، في بيان على هامش التكريم، أن مركز التصنيع الرقمي التابع لمركز المحركات بالهيئة العربية للتصنيع سيتم الاستفادة من إنتاجه في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، كما يعد خطوة مهمة نحو تعميق وتوطين الصناعة المحلية.

حصول جامعة الإسكندرية على شهادة الأيزو

كما تسلم رئيس جامعة الإسكندرية شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة «أيزو»، من المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين من شركة «GIC» الأمريكية المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، بعد أن تمت الموافقة على إعادة منح الشهادة للجهاز الإدارى للجامعة للعام الثامن لتصبح صالحة لمدة ثلاث سنوات قادمة على أن تتم المراجعة السنوية لتطبيق الشهادة.

تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة الإسكندرية

وهنأ المجلس كلية الطب لحصولها على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة، والذي يعد اعتماداً دولياً بعد أن طبقت الكلية معايير المنظمة الدولية التعليم الطبي «WFME»، والتى اعترفت بأن معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تتوافق مع المعايير الدولية التعليم الطبي.

وفي إطار تأهيل وبناء الكوادر الإدارية للمناصب القيادية بالكليات، أعلن رئيس الجامعة تعيين مساعدين لعمداء ووكلاء الكليات من الكوادر الشبابية وتكليفهم بملفات ومهام يقوموا بإنجازها خلال فترة عملهم كمساعدين، وتدريبهم وتنمية المهارات القيادية والإدارية لديهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل.