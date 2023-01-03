وزير التموين في البرلمان للرد على النواب بشأن توافر السلع

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ تمّ تخصيص هذه الجلسة لمناقشة عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والموجهة لوزير التموين عدة موضوعات بشأن الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، قدمتها نشوى رائف و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تقدم زكي عباس عبد الظاهر و20 عضوًا، بطلب إحاطة حول سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتقدمت النائبة هند رشاد و20 عضوًا، بطلب إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.