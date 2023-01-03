رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة «القاهرة الإخبارية»: مجلس النواب الأمريكي يختار رئيسه اليوم

كتب:

هانى حسن
09:48 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باجتماع أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد، الذين اُنتخبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر الماضي، اليوم الثلاثاء، لأداء القسم لمدة عامين.

ومن المقرر إجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، الذي يعد ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه.

وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على «بايدن» التعامل مع برلمان منقسم، إذ احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بغالبية ضئيلة جدًا في مجلس النواب.

اقرأ المزيد:

زيلينسكي يشكر «الكونجرس» الأمريكي لتوفير مليارات الدولارات لصالح كييف

الرئيس الأوكراني يهدي الكونجرس الأمريكي علم بلاده: هدية من العسكريين

الكونجرس الأمريكي يبحث حظر TikTok بسبب التجسس وقراصنة الصين  

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي

قناة القاهرة الإخبارية تكشف تطورات جديدة في فساد البرلمان الأوروبي
بقلم هانى حسن