قناة «القاهرة الإخبارية»: مجلس النواب الأمريكي يختار رئيسه اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باجتماع أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد، الذين اُنتخبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر الماضي، اليوم الثلاثاء، لأداء القسم لمدة عامين.

ومن المقرر إجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، الذي يعد ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه.

وللمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على «بايدن» التعامل مع برلمان منقسم، إذ احتفظ حزبه الديمقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بغالبية ضئيلة جدًا في مجلس النواب.