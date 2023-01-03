آثار التوتر المستمر على العين.. يسبب العمى في بعض الحالات

منذ بدء الخليقة، لم يتوقف البشر يوما عن البحث عن وسيلة لمقاومة الشيخوخة والاحتفاظ برونق الشباب، وكانت الرياضة والطعام هي الحلول التي يطرحها العلماء وخبراء الصحة دوما.

ومؤخرا ظهرت دراسات توضح أن الشيخوخة لا تصيب الجسم فقط بل أيضا العين، فقد أشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة «Aging Cell»، أن التوتر المستمر يمكن أن يضر بالبصر مع مرور الوقت، إذ يسبب ذلك شيخوخة في خلايا العين، والذي يؤدي إلى تلفها بمرور الوقت، وذلك بحسب موقع «سكاى نيوز عربية».

ولم تكن تلك الدراسة الأولى من نوعها، فقد أشارت الجمعية الألمانية لأمراض العيون من قبل في دراسة سابقة لها، أن القلق سواء في العمل أو الحياة الشخصية، قد يؤذي العين، ويؤدي إلى ما يعرف بـ«اعتلال الشبكية النضجي المركزي»، والذي يسبب تشوش في رؤية الأشياء.

ومن جهته قال الدكتور محمد الشافي، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إن الدماغ عندما تلاحظ زيادة في مستويات التوتر، فإنها تطلق الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي، فيسبب ارتفاعا في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يؤدي إلى إجهاد العين والصداع.

أعراض الإصابة بالصداع المزمن

وأضاف استشاري طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، أن الصداع الناتج عن التوتر يعتبر الأكثر شيوعا، وتعد النساء هي الفئة الأكثر عرضة له، موضحا أنه عادة ما يحدث لهن بين مرة ومرتين في الشهر، ولكن في بعض الحالات قد يصبح ملازما للمريض لمدة 15 يوما خلال الشهر الواحد، بالإضافة إلى الأعراض التي يمكن أن يشعر بها المصاب وهي:

- ألم وضغط في العين.

- شعور بليونة في فروة الرأس.

- ألم في الجبين والعنق.

المشاكل الشائعة المرتبطة بالتوتر

وتابع «الشافي»، أن الإرهاق المزمن يتسبب في تراكم الضغط داخل عينيك، ويعرضك للخطر، وارتفاع ضغط الدم، وتلف العصب البصري، مضيفا أن هناك عدد كبير من المشاكل الشائعة المرتبطة بالتوتر ومنها:

- رؤية ضبابية.

- الحساسية من الضوء الساطع.

- ارتعاش العين.

- جفاف العين.

- الصداع الشديد.

نصائح لمشاكل الرؤية المرتبطة بالتوتر العصبي

وذكر استشاري جراحة العيون أن معظم مشاكل الرؤية المرتبطة بالتوتر، تعد مؤقتة وستختفي إذا اتبع الشخص بعض النصائح التي تعالجها أو تقللها ومنها:

- ممارسة الرياضة باستمرار.

- التدرب على التنفس العميق.

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

- الحصول على قسط وافر من النوم.