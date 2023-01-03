تراجع أسعار الأرز اليوم في المحافظات بقيمة 100 جنيه للطن

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، عن تراجع أسعار الأرز اليوم في المحافظات مع بداية عام 2023، بواقع 100 جنيه لطن الأبيض «الحر» عريض الحبة.

وأوضح «الرفاعي»، أن هناك استقرارا في أسعار الأرز الشعير عريض ورفيع الحبة، والأبيض الحر، والمعبأ في شكائر.

ولفت إلى أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة استقر لليوم الثالث علي التوالي عند سعر 10 آلاف و 700 جنيه، كما استقر طن رفيع الحبة عند 10 آلاف و 250 جنيها، وتراجع سعر طن الأبيض الحر عند 14 ألف و100 جنيه، كما استقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأوضح مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، أن تراجع أسعار الأرز أمر يصب لمصلحة المستهلكين بمحافظات مصر ، وهو مؤشر جيد للغاية ولم يحدث منذ أسبوعين بالنسبة لعمليات البيع والشراء للأرز بالأسواق الحرة والمتاجر.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات والشعير

وأكد أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، تشهد استقرارًا لأغلب منتجات الأرز، وهو الأمر الذي يعود برد فعل طيب وخلق حالة من الارتياح لدي قطاع المواطنين، موضحًا أن المنزرع من محصول الأرز الشغير في عام 2022 المنقضي حقق 6.5 مليون فدان، وهو ما يسد حاجة الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، ويحقق فائضًا نحو مليون طن أرز شعير.