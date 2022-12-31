«الأحوال المدنية» تواصل مشاركتها الفعالة في احتفالية «قادرون باختلاف»

إضطلع قطاع الأحوال المدنية بالتزامن مع إحتفالية (قادرون بإختلاف)، بإيفاد مأمورية خاصة من القطاع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع (مؤسسة الأحداث الضالين من ذوى الإحتياجات الخاصة) الكائنة بمنطقة المرج بالقاهرة.

إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للنزلاء من فاقدى الأهلية وذوى الهمم وتلبية كافة متطلباتهم من مصدرات القطاع المميكنة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة فى شتى الفعاليات، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية لاسيما المشاركة الفعالة للمواطنين بكافة المناسبات.