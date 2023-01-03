السيناريست مدحت العدل: المسرح والسينما قوة مصر الناعمة

كشف السيناريست مدحت العدل عن أهمية إعاده إحياء المسرح المدرسي من خلال التعاون الذي تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وبين مجموعة قنوات مدرستنا.

وكشف العدل في تصريحات صحفية له تفاصيل العرض الذي سيقام في دار الأوبرا يومي 7 و 8 يناير باسم "تقدر"، وقال: "أنا من أخترت اسم تقدر والذي تم الترحيب به بشكل كبير من قبل القائمين عليه، بجانب أن اسم تقدر هو اسم أحد الأغاني التي ستقدم في العرض المسرحي"،

وتابع: "تقدر له دلالة واضحة و مهمة في خلق التحدي داخل كل شخص على إنك قادر على كل شيء". وعن الفئات المستهدفة من العرض المسرحي، قال: "العرض مناسب لكل الفئات بسبب ما به من مزيكا ومحتوى، والجميع يمكن له الاستمتاع به ولكن يمكن القول أنه موجه بشكل أكبر للطلاب من عمر 6 إلى 15 سنة". كشف السيناريست مدحت العدل عن ذكرياته مع المسرح المدرسي،

وقال: "هناك الكثير من الذكريات التي اتذكرها مع المسرح المدرسي خلال مراحل تعليمي المختلفة، فكان ليا دور كبير داخل المسرح خلال الدراسة، كنت بكتب الشعر".

وأكمل: "كل جيلي له علاقة بالمسرح فجميعاً تربي فنياً على المسرح، بجانب المسارح القومية التي كانت منتشرة في جميع أنحاء مصر مثل المسرح القومي، ومسرح الطليعة ". وكشف مدحت العدل عن رغبته الشديدة في تقديم ورش و دورات تدريب لكل الطلاب فيما يخص مجالات السيناريو والكتابة لاكتشاف المواهب المتعددة المتواجدة في طلاب مصر.

وفي رسالة لكل أولياء الأمور من أجل تشجيع أولادهم على المشاركة في المسرح المدرسي، قال العدل: "قوة مصر الناعمة في المسرح والسينما وهو اهم شيء في الجمهورية الجديدة وكل تراثنا وفكرنا وريادتنا كانت من خلال الفن"،

وأكمل: "بقول لكل أولياء الأمور شجعوا أولادكم على اكتشاف مواهبهم و تأكدوا أن المسرح له دور مهم في إبعاد كل الأفكار السيئة عن أولادنا مثل مساوىء السوشيال ميديا أو الاكتئاب فالمسرح وسيلة عظيمة لتفريغ طاقات الشباب".