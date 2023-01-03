بسام الشماع: المصري القديم كان حنونا مع الحيوانات.. والزرافة كشفت خفة دمه

قال الدكتور بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن المصري القديم كان حنونا في تعاملاته مع الحيوانات، مشيرًا إلى أن جملة: «لا لم أضرب دوابي»، التي تقع ضمن 42 خطية يزيحها المصري القديم عن نفسه فى يوم الحساب بمصر القديمة، تأتي وفقا لما آمن به قديمًا.

المصري القديم كان يسير الحيوانات بقطعة قماش

أضاف «الشماع»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن المصري القديم كان يستخدم قطعة قماش، وليس عصا «كرباج»، لكي يجعل الماشية تسير بانتظام في المزارع، من دون أن يضربها، مشيرًا إلى أن الزرافة تأتي من الجنوب العظيم، وأتت هدية إلى مصر، من خلال وزراء فى مصر القديمة الذين كانوا يتلقون تلك الهدايا من الأمم الأخرى.

دلالة على خفة دم المصريين القدماء

استعرض عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، صورة فرعونية لزرافة صغيرة، يتسلق على رقبتها قرد أخضر، ويقف حولها مصريين قدماء، لافتا إلى أن ذلك دليل على خفة دم المصري القديم، حيث أن تلك الصورة معناها لدى المصري القديم التنبؤ بما هو قادم، نظرا لطول رقبة الزرافة.

وأشار إلى أن الكلب في مصر القديمة تم تحنيطه بأكثر من طريقة، منها في هيئة كلب يقف على رجله، والتي وجدت في مقبرة بوادي الملوك، معلقًا على وجود خط برقبة الكلب من أول أسفل الفك حتى صدره: «الكلب هنا كان زي العرائس اللعبة المتحركة لتسلية الأطفال».