سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. عيار 880 بـ16.98 جنيه

أصبحت أسعار الفضة في مصر، محل بحث من جانب المهتمين بمتابعة الأسعار، خاصة بين شريحة كبيرة من الشباب المقبلين على الزواج، لشراء شبكة من الفضة بدلا من الذهب، الذى يعانى من تذبذب في الأسعار بشكل مستمر.

وسجل سعر جرام الفضة اليوم 25.69 جنيه، في حين بلغ سعر الأونصة 600.696 جنيه، بما يساوي 24.300 دولار.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الفضة اليوم، ومنها سعر عيار 925 بسعر يصل إلى 17.85 جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار، وذلك وفق ما كشف عنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في أسعار الفضة.

سعر جرام الفضة اليوم

وجاء سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 3-1-2023، كما يلي:

- أونصة الفضة 600.696 جنيه، بما يساوي 24.300 دولار.

- الفضة النقية عيار 999 بـ19.27 جنيه، بما يعادل 0.78 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ18.48 جنيه، بما يعادل نحو 0.75 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بسعر يصل إلى 17.85 جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ17.36 جنيه، بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى جنيه 15.43، بما يعادل نحو 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 16.98 جنيه، بما يعادل 0.69 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم بـ25.69 جنيه، بما يعادل 1.04 دولار.

سعر سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة 50 جراما بـ 1,269.82 جنيه، بما يعادل 51.37 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,529.99 جنيه، بما يعادل 102.35دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بـ23,175.45 جنيه، بما يعادل 937.52 دولار.