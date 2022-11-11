استعدادات مكثفة لحماية آثار الأقصر من الأمطار والسيول.. بينها وادي الملوك

تتخذ محافظة الأقصر، العديد من الإجراءات والاستعدادات بالمدن والقرى مع حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار المحتملة والسيول، ومن أهمها تجهيز كافة مخرات السيول بالمدن والقرى، وللمناطق الأثرية اهتمام كبير من المحافظة، حتى لا تتأثر أو تتلف من جراء السيول والأمطار، ولذلك حرصت الأجهزة التنفيذية على اتخاذ العديد من الاستعدادات لحمايتها.

يقول محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن محافظة الأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حددت الأماكن التي من الممكن أن تتسرب منها مياه السيول إلى المناطق الأثرية بكافة المعابد الفرعونية ومقابر وادي الملوك والملكات، وأغلقتها تمامًا.

كما تم وضع خطة لسحب المياه من المقابر الفرعونية، في حالة تسريبها، لأن هذه الأماكن يتعذر فيها استخدام ماكينات شفط أو توصل صرف صحي، وتم دراسة وتحليل مقاومتها للأمطار والسيول، ومعالجة الشروخ وتقوية الأساسات ضد الغمر بمياه السيول بواسطة فريق من المرممين المصريين، فضلًا عن عمل العديد من الحواجز أمام المداخل بأكياس من الرمال حتى لا تتسرب مياه الأمطار إلى أعمدة المعابد وحوائطها، وكذلك إقامة مصدات ترابية أمام مداخل المقابر بوادي الملوك والملكات بالبر الغربي بالأقصر.

وضع أنظمة تصريف مياه الأمطار

كما انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، من وضع أنظمة تصريف مياه الأمطار والسيول، وتجهيز ماكينات لرفع وشفط المياه من الأماكن المنخفضة، وتم توزيعها على المناطق الأثرية بالبر الغربي، وإنشاء شبكات صرف مغطى حول كافة المناطق الأثرية المنخفضة تحت الجبال بالطود والقرنة ومعبد إسنا لقربه من نهر النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وعن مجهودات وزارة السياحة والآثار، لحماية المناطق الأثرية من السيول والأمطار، فقد وفرت أجهزة قياس الرطوبة والحرارة لتحديد مدى تغير درجاتهما، كما تم تخصيص أماكن تخزين مؤقتة للمياه بكل منطقة أثرية لإجراء إخلاء في حال استلزمت الظروف لذلك، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات بكل منطقة أثرية للمتابعة المستمرة، بالإضافة إلى ترميم أرضيات وأسطح المعابد والمقابر، وعلاج أي شروخ حتى لا تسمح بمرور أو امتصاص مياه الأمطار الساقطة عليها، كما تم بناء أعتاب وحوائط أسمنتية حول مداخل مقابر وادي الملوك والملكات، كحماية من مياه الأمطار لأنها مناطق منخفضة عن سطح الأرض و تقع أسفل سفح جبل القرنة بالبر الغربي.

تأمين متحف التحنيط

أما بالنسبة لمتحف التحنيط ومتحف الأقصر، فقد تم تأمينهما تأمينًا كاملًا ضد الأمطار، عبر التأكد من إحكام غلق الأبواب والنوافذ التي تسمح بمرور مياه الأمطار إلى الداخل، وكذلك اتخاذ قرار برفع القطع الأثرية القريبة من الأرض، الموجودة في أماكن العرض المكشوف، وتم نقل القطع القيمة إلى الأدوار العليا.

وأعلنت محافظة الأقصر عن الانتهاء من تطهير مخرات السيول في مناطق الطود والمدامود، والقرنة والضبعية والقبلي قامولا والرواجح بالقرنة، وعزبة حبشى بالقبلي قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس، و زرنيخ و الحميدات بشرق إسنا والمحاميد قبلي وحاجر أبو غادر بأرمنت بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة.