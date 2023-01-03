«المنشآت الفندقية»: نسبة الإشغال في البحر الأحمر لم تتأثر بتقلبات الطقس

ساد مدن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، طقس بارد، فيما تكاثفت الغيوم والسحب وانخفضت درجات الحرارة، وسقطت أمطار خفيفة على مدن الجنوب في حلايب وشلاتين، ولم تتأثر حركة الطرق والملاحة البحرية بأحوال الطقس اليوم وسط توقعات مركز تنبؤات الأحوال الجوية بطقس شديد البرودة خلال الأيام المقبلة.

مواجهة تقلبات الأحوال الجوية في البحر الأحمر

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية، وفتح خط ساخن مع كل مدينة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، للإبلاغ الفوري عن أي طوارئ مفاجئة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه، قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغالات بالفنادق لم تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية، حيث ارتفعت إلى 90%، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية لقضاء إجازة رأس السنة وعيد الميلاد بشواطئ البحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم.

ولفت «فايز» إلى أن فنادق البحر الأحمر استقبلت الآلاف السائحين الأجانب، عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا.