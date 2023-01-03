تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر انتظامًا في تداول البضائع، وحركة السفن، وبلغ إجمالي التداول اليوم الثلاثاء 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

10 سفن متراكية على أرصفة الموانئ

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم الثلاثاء 10 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 698 شاحنة و65 سيارة.

حركة الصادرات والواردات اليوم الثلاثاء

وذكر البيان الصادرعن هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات سجلت اليوم الثلاثاء 6000 طن بضائع، 442 شاحنة و55 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 256 شاحنة و10 سيارة .

ميناء سفاجا يستقبل السفينة الحرية

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس ودليلة.

تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء نويبع

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم الثلاثاء تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و230 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن ووصول وسفر 1157 راكبًا.