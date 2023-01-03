القبض على سائق أتوبيس دون لوحات معدنية بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام سائق حافلة "بدون لوحات معدنية خلفية" بالقيادة بإستهتار بالقاهرة وتم ضبطه وتم تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق حافلة "بدون لوحة خلفية" بقيادتها برعونة بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المركبة المُشار إليها أمكن تحديدها وضبطها وتبين أنها تابعة لإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، وبإستدعاء قائدها (سائق ، مقيم محافظة البحيرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأفاد بفقدانه للوحة الخلفية بتاريخ ٢٠/١١/ ٢٠٢٢ "وتبين سريان التراخيص" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.