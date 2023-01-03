سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البحيرة «صور»

شهدت قبل قليل المدن الساحلية في محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسط نشاط للرياح.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، إذ جري نشر معدات رفع المياه داخل الشوارع لاسيما مدن «إدكو، رشيد، المحمودية»، نظرًا لسقوط أمطار غزيرة عليها.

سقوط أمطار في البحيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء في البحيرة بارد في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، بارد ليلاً، على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن تشهد المحافظة خلال الأيام المقبلة، شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، بنسبة حدوث 60% تقريباً.

وتوقع خبراء الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ ادكو، معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجة الحرارة اليوم في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة.