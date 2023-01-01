تعليمات عاجلة من «التعليم» للمديريات بشأن الفصل الدراسي الأول في الجيزة

عقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة، اجتماعًا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية مع مديري عموم ووكلاء الإدارات، ومديري عام الشئون المالية والإدارية بالإدارات التعليمية، وذلك استعدادًا للامتحانات التي تنطلق يوم 9 يناير حتى 26 يناير 2023، والمواد التي لا تضاف للمجموع من 2 يناير حتى 5 يناير، وذلك وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

خلال الاجتماع ناقش وكيل الوزارة عدة نقاط من أهمها، الموقف من طباعة الامتحانات، وعجز أوراق الطباعة إن وجد، والتنبيه المشدد على الإشراف اليومي من خلال المتابعة المستمرة، والتنبيه على جميع التوجيهات بإعطاء إفادة الانتهاء من المناهج وفق الخطة الزمنية الموضوعة لكل مادة، وتحديد موقف كراسات الإجابة بمخازن كل إدارة، والتنبيه على عدم خروج الطلاب إلا بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، وأن يكون الانصراف من خلال الإشراف.

متابعة أعمال الامتحانات بدقة

وأكد على مديري جميع المراحل بمتابعة التكليفات بكل مدرسة، والتنبيه على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي، ومتابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحان صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشار إلى تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، والاهتمام بالإشراف اليومي وتوزيع الإشراف بكل صباح أثناء تواجد الطلبة وفي الفسحة وأثناء خروج الطلاب، والتشديد على الحراسة الليلية في المدارس منعًا للسرقات، واستقلالية الامتحانات للمدارس الخاصة، مشددا على استعدادات الإدارات لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بدءًا من يوم الاثنين، ومسئولية الموجه الأول للمادة مسئولية كاملة عن عمل الامتحانات ومتابعة طباعتها.

التصحيح اليوم بيومه بكل دقة

وأكد استعداد الشئون المالية والإدارية لتوفير الأوراق ومستلزمات الامتحانات وتوفير ما يلزم لكنترول الشهادة الإعدادية، وعلى الموجه الأول للمادة مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة الشكل النهائي والتأكد من عدم وجود أخطاء والمتابعة مع مسئول التطوير التكنولوجي من توقيت فتح وغلق الامتحان وفقًا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية، وقيام مسئول التطوير بطباعة الامتحانات وعرضها على الموجه الأول لمراجعتها قبل الامتحان بمدة كافية ويتم اعتماده من الموجه الأول للمادة، واتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة.

وشدد على تحديد واجبات الموجه المقيم وتحديد كيفية التعامل معه وتسليم نفسه للإدارة التعليمية للتوزيع داخل أو خارج الإدارة حسب التوزيع الصادر من قبل المديرية، ومتابعة التعليم الفني وتنشيط المنافذ ومشروع رأس المال، وحصر الأعطال الموجودة في المدارس وما جرى تنفيذه من أعمال للصيانة، والرصيد المخزني لخامات التدريب الخاص بالطلاب والميزانيات الموجودة، والمعدات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء، والالتزام المشدد بعدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الامتناع عن إجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المعلومات.

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.