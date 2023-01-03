«تعليم المنيا» تعلن 11 شرطا للإعارات الخارجية.. السن لا يزيد على 56 عاما

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فتح باب التقديم أمام جميع المعلمين للإعارات الخارجية لعام 2023-2024، موضحة أن تسليم الأوراق سيكون داخل الإدارات التابعين لها، أما العاملين في المديرية فإنهم سيقدمون طلباتهم بالديوان بشكل مباشر.

آخر موعد للتقديم بحركة الإعارات الخارجية

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم المنيا، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا، جاء فيه: «تعلن إدارة الإعارات بديوان عام مديرية التعليم بدء حركة الإعارات الخارجية، لعام 2023-2024، بدءًا من 1 يناير الجاري وحتى 23 فبراير المقبل، على أن يكون تقديم الطلب والمستندات شخصيا، ولن يتم قبول أي استمارة بعد هذا الموعد ويكون تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق الإدارات التعليمية».

شروط الإعارة

وأوضح بيان تعليم المنيا، أنه بالنسبة لشروط التقديم فهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون مقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم والمديريات بالمحافظات، وقضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم وقضاء 24 في ذات المحافظة المنقول إليها.

- ألا يزيد السن عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023 للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس بالدول الناطقة بغير العربية.

- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

- تسديد مبلغ قدره 100 حنيه بموجب إيصال 33 ع .ح وذلك بناء على النشرة العامة بشأن القواعد المنظمة لحصيلة الإعارات الخارجية.

-على كل متقدم باستمارة إعارة أن يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه من الاستمارة.

- يلصق على استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه.

- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة وإذا كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.

-إرفاق صحيفة الأحوال الإلكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية.

- أن يكون حاصلا على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العاملين الآخرين بالتربية والتعليم.

-أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها بصفة نهائية أما الإعفاء المؤقت أو الذي لم تنتهي فترة الاحتياط فعلية أن يتقدم بإقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، فهي كالتالي: «صورة من الأمر التنفيذي، صورة من الرقم القومي، صورة جواز سفر ساري، صورة من الشهادات طبق الأصل، بيان حالة إلكتروني، رسوم قدرها 100 جنيه، 3 طوابع مهن تعليمية للذكور وطابع مهن طبية، 4 طوابع مهن تعليمية للإناث وطابع مهن طبية».