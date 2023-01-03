تراجع أسعار الذرة الصفراء بالمحافظات اليوم.. طن «الأوكراني» بـ10 آلاف و100 جنيه

كشف الدكتور يحيى زكريا عضو شعبة الجمعية العامة للدواجن عن تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، مع استقرار بعض الأصناف الأخرى، وذلك طبقًا لما تم تداوله اليوم بالأسواق الحرة، والمتاجر في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

وقال «زكريا»، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سجلت تراجعًا لبعض أصناف الذرة الصفراء واستقرار أصناف أخرى، ليستقر سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي عند 10 آلاف و400 جنيه، والأوكراني عند 10 آلاف و100 جنيه، بينما تراجع سعر طن الذرة الروماني إلى 10 آلاف و 200 جنيه، بتراجع قدره 100 جنيه.

سعر الذرة الشامية

كما سجل سعر طن الذرة الشامية 13 ألفًا و200 جنيه، والطن الأرجنتيني 10 آلاف و550 جنيهًا، بتراجع قدره 50 جنيهًا.

ولفت إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد استقرارًا جيدًا للغاية في أسعار الذرة المستوردة وتراجعًا لأصناف أخرى ما يصب فى مصلحة قطاع كبير من المستهلكين ومربي الدواجن، والثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية.