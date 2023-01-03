«الداخلية»: تنفيذ 239 حكما قضائيا وضبط 1904 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

239 حكم قضائي متنوع

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (239) حكم قضائي متنوع. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1904) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.