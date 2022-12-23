ضبط 160 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 160 قطعة سلاح ناري بحوزة 135 متهمًا، وذلك على النحو التالي:

10 بنادق آلية.

بندقية رصاص.

16 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

126 فرد محلي.

738 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

230 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 86 ألفًا و914 حكما قضائيا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

351 حكم جناية.

26 ألفًا و525 حكم حبس جزئي.

4666 حكم حبس مستأنف.

43611 حكم غرامة.

11 ألفًا و761 مخالفة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 370 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 436 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت «88,205 كيلو جرامات».

كمية من مخدر البانجو وزنت (71,340 كيلو جرامًا).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,488 كيلو جرامًا).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,579 كيلو جرامًا).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 كيلوجرامات).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,210 كيلوجرامات).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,079 كيلو جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (894 جرامًا).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

عدد (5939) قرصًا مخدرًا.

مجال ضبط المتهمين الهاربين

- ضبط 40 متهمًا.

مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط 19 متهمًا.

مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط 376 دراجة نارية مخالفة.

مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 23 ألفًا و582 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين

فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.