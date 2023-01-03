ضبط «حشيش» بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة بقصد الإتجار
كتب:
محمد بركات
12:22 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.