ضبط 1308 قضايا تموينية خلال 24 ساعة.. وتحريز 10 أطنان أرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

10,864 طن أرز أبيض

ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,864 طن أرز أبيض "عينى")، (21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9,646 طن أرز أبيض "عينى")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (83,156 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (141,589 طن أرز شعير "مستندى")،

وضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (318,608 طن "مستندى – عينى") أبرزها (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 11,800 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,510 طن أرز أبيض "عينى" - 83,156 طن أرز شعير "عينى" – 141,589 طن أرز شعير "مستندى" - 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى" – 3016 عبوة سجائر 10 طن أسمنت – 9,300 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 17,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى")

ضبط (مالك مخبز بلدى – محافظة الجيزة) .. لتجميعه كمية قدرها (500 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر ، وكذا ضبط (50 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى ، بالإضافة إلى عدد (3 ماكينات صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية).

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (60) قضية بمضبوطات بلغت (224,745 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

ضبط (مالك مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (2.450 طن "مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.