ضبط عامل سرق 3.5 مليون جنيه من خزينة مكتب في عابدين

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بسرقة مبلغ مالى (3,800,000 مليون جنيه ) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص .بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

3,5 مليون جنيهاً

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة" وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمكتب محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب عمله إختمرت فى ذهنه سرقته، وبتاريخ الواقعة تمكن من الدلوف للمكتب والإستيلاء على مبلغ مالى أكثر من (3,5 مليون جنيهاً) من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك قام بإخفاء المبلغ المالى المستولى عليه داخل محل تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ملك أحد أقاربه (عامل ، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبإستهدافه أمكن ضبطه وعثر بداخل المحل ملكه على المبلغ المالى المشار إليه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.