مصرع شاب سقط من علو في سيوة.. وجهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه من علو في مركز ومدينة سيوة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة سيوة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول الجثة المستشفى

واستقبل مستشفى سيوة المركزي، اليوم السبت، ضحية الحادث «محمد محمود بكرين»، 29 سنة، من سيوة، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف عليه من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، تبين أنه أصيب بنزيف داخلي نتيجة سقوطه من علو، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى وأخطرت جهات التحقيق.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.