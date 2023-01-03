ضبط 106 قطع سلاح ناري وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 106 قطع سلاح ناري بحوزة 87 متهما، مع تنفيذ 47983 حكما قضائيا، وضبط قضية 361 مخدرات بإجمالي 397 متهما.

كما تمّ ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوعة، و31 متهما هاربا، و27 متهما بأعمال بلطجة، و185 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها، و18166 مخالفة مرورية، مع فحص 42 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.