مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء.. أذان الفجر 5:19 صباحا

أوضحت هيئة المساحة المصرية، مواقيت ومواعيد الصلاة، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الموافق 4-1-2023 وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:58 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:08 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:26 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:04 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:59 مساء

موعد أذان العصر: 2:48 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:10 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا

أذان الظهر: 11:51 صباحًا

أذان العصر: 2:48 مساءً

أذان المغرب: 5:09 مساءً

أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا

أذان الظهر: 11:52 صباحًا

أذان العصر: 2:52 مساءً

أذان المغرب: 5:13 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:11 مساءً

أذان العشاء: 6:30 مساءً