مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء.. أذان الفجر 5:19 صباحا
كتب:
انتصار الغيطانى
02:32 ص | الأربعاء 04 يناير 2023
مواقيت الصلاة في مصر اليوم
أوضحت هيئة المساحة المصرية، مواقيت ومواعيد الصلاة، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023.
مواقيت الصلاة اليوم
وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الموافق 4-1-2023 وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا
موعد أذان الظهر: 11:58 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:49 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:08 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:30 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:26 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:04 صباحًا
موعد أذان العصر: 2:50 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:35 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا
موعد أذان الظهر: 11:59 مساء
موعد أذان العصر: 2:48 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً
موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 5:10 صباحا
أذان الظهر: 11:53 صباحًا
أذان العصر: 2:51 مساءً
أذان المغرب: 5:10 مساءً
أذان العشاء: 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا
أذان الظهر: 11:51 صباحًا
أذان العصر: 2:48 مساءً
أذان المغرب: 5:09 مساءً
أذان العشاء: 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا
أذان الظهر: 11:52 صباحًا
أذان العصر: 2:52 مساءً
أذان المغرب: 5:13 مساءً
أذان العشاء: 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا
أذان الظهر: 11:53 صباحًا
أذان العصر: 2:51 مساءً
أذان المغرب: 5:11 مساءً
أذان العشاء: 6:30 مساءً