مياه الأمطار تغرق مقابر سيدي براني في مطروح

أغرقت مياه الأمطار مقابر مدينة سيدي براني 140 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، بسبب تجمعات المياه.

أهالي براني يردمون المقابر

وقال فايز الحوتي، من أهالي مدينة سيدي براني: «فور علمنا بسقوط أمطار غزيرة تجمع عشرات الشباب والعواقل من أبناء سيدي براني إلى المقابر الرئيسية بالمدينة للمساعدة في مواجهة الأمطار التي تخللت المقابر وسحب المياه من حولها حفاظًا على حرمه الموتى، خاصة وأن مقابر مطروح تُدفن فيها الجثث في التراب على الطريقة الشرعية.

طوارئ بمطروح

وأعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب حاله الطوارئ، خاصة في جميع المدن التي تعرضت لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية نتيجة نوة رأس السنة والتي بدأت قبل 5 أيام.

سيارات تسحب مياه الأمطار

ودفعت المحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة سيدي براني ومجلس مدينه النجيلة بعدد من سيارات الصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع وعلى الطريق الدولي الرابط ما بين مطروح والسلوم والتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار بشكل عاجل وسريع لتحقيق السيولة المرورية على الطريق الساحلي الدولي والذي يربط محافظات غرب مصر بالسلوم، ومنها إلى ليبيا ودول شمال أفريقيا.