في عدد جريدة «عقيدتي»: هل تحتاج دولة التلاوة المصرية للضبطية القضائية؟

صدَر عدد جديد من جريدة عقيدتي اليوم الثلاثاء، والتي تصدر عن مؤسسة دار التحرير ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وتضمنت صفحاتها ملفًا رئيسيًا عن دولة التلاوة المصرية وجاء الملف تحت عنوان «قراء القرآن الكريم.. أهل الله وخاصته»، سفراء دولة التلاوة، نماذج مضيئة، والمسيئون يمتنعون، والضبطية القضائية تعيد الأمور لنصابها.

دولة التلاوة

وقال الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، رئيس تحرير جريدة عقيدتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ العدد الجديد يتضمن ملفًا كاملًا عن حصاد أعمال المؤسسة الدينية في عام 2022 منه إعمار 1200 مسجد في الأوقاف، وزيادة موارد الهيئة بـ114 مليون جنيه، والإفتاء تصدر 1.5 مليون فتوى لمسلمي الداخل والخارج، والأزهر يصدر 1.4 مليون فتوى عبر مركز الفتوى الالكترونية، ويقدم خدمات لمليوني مستفيد من وحدة «لم الشمل»، و22 ألف لقاء جماهيري و21 قافلة دعوية لمكافحة الفساد ودعم التنمية، وتصريحات لوزير الشباب حول كون قادرون باختلاف أبطال الجمهورية الجديدة.

جريدة عقيدتي

وتابع الأبنودي: «كما خصصت عقيدتي في صدر صفحتها الأولى مانشيت رئيسي حول دعم الأزهر لقانون الأحوال الشخصية الجديد عبر إصداره بيانًا جدد فيه موقفه من الطلاق الشفوي، وتأكّيد أن الطلاق الشفوي يقع، داعيا لتوثيقه فور وقوعه ضمانا للحقوق وحق ولي الأمر في إصدار تشريع يواجه بالقانون من يماطل في إثبات وتوثيق الطلاق، فيما اعتبر المفتي سن تشريعات تتوافق مع الشرع لحماية الأسرة ضرورة مجتمعية.

وأشار أيضًا إلى أنَّ العدد تعرض كذلك لندوة عقيدتي بالتعاون مع وزارة الأوقاف التي أكّد العلماء فيها أن أعمارنًا أمانة سيحاسبنا الله عليها وأن تقدم وعز الأمم يكون بالاستثمار الأمثل للزمن.