ما هي ألوان وموضة العام الجديد؟.. ستايلست: ركزي على الفوشيا والأخضر

تتابع السيدات أولا بأول، موضة الألوان والأزياء مع بدايات العام الجديد، وقالت لميس خليل، ستايلت إنّ الألوان المبهجة موضة هذا العام سواء في الملابس الصيفي أو الشتوي مثل الفوشيا والأخضر والأزرق، لافتة إلى أن الألوان الشتوي كانت تقتصر قديما على البني والأسود والرمادي.

تحديد الألوان المناسية للبشرة

وأضافت «خليل»، خلال حوارها عبر فضائية «TEN»، أنه من الضروري على الشخص معرفة الـ«Skin tone» لتحديد الألوان المناسبة للون بشرته، معللة «هناك ألوان تنور الشخص وألوان تطفئه»، موضحة أن هناك نوعين من لون البشرة هما «WARM» و«COOL».

أنواع البشرة المختلفة

وأوضحت أنه لا يشترط أن تكون الفتاة ذات البشرة السمراء أو الخمري تقع ضمن أصحاب البشرة «WARM»، وكذلك الأمر على الفتاة البيضاء لا يشترط أن تكون «COOL»، مشيرة إلى أن هناك تحليل للألوان «color analysis» يتم عمله لتحديد الألوان التي تليق على لون بشرة الشخص.

وأشارت، إلى أن الـ«WARM» يليق مع الألوان البرتقالي أو الأصفر أو الأخضر، أما الـ «COOL» يتناسب مع الألوان الأزرق أو الفضي أو الأسود، موضحة أنه من الممكن توجد فتاة ذات بشرية خمرية ولكن تتناسب مع الألوان COOL، وذلك يعتمد على SKIN TONE أو UNDER TONE الخاص بها.